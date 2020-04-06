Радий Хабиров рассказал, кто в Башкирии лучше героев Marvel

Глава Башкирии Радий Хабиров провел первый урок для всех школьников республики после затяжных весенних каникул. «Звонок» прозвенел для 450 тысяч учащихся в 10 утра. Радий Хабиров начал свое занятие со слов: «Сегодня я ваш учитель».
В десятиминутном видео глава республики затронул такие важные темы, как ответственность и взаимопомощь. По мнению Радия Хабирова, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация, как никогда лучше, показывает кто есть кто. Он призвал школьников быть хорошими, добрыми и понимающими людьми.
Руководитель республики напомнил ученикам о подвиге легендарного генерала Минигали Шаймуратова. Он посмертно награжден звездой Героя России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Жители Башкирии в течение нескольких лет добивались этого звания для своего соотечественника, писали руководителю страны и подписывали петиции.
В конце своей речи Радий Хабиров пожелал школьникам успехов в учебе.