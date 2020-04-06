Радий Хабиров рассказал, кто в Башкирии лучше героев Marvel

«Это такой воин, что по сравнению с его подвигами все эти "крепкие орешки" или герои фильмов Marvel просто не о чем, просто дети. Шаймуратов прошел три года войны, он погиб в прямой атаке на пулеметы немцев. Ничего не забывается. Хочу, чтоб вы это знали»

Радий Хабиров, глава Башкирии