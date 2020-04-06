Радий Хабиров рассказал, кто в Башкирии лучше героев Marvel

Глава Башкирии Радий Хабиров провел первый урок для всех школьников республики после затяжных весенних каникул. «Звонок» прозвенел для 450 тысяч учащихся в 10 утра. Радий Хабиров начал свое занятие со слов: «Сегодня я ваш учитель». 

В десятиминутном видео глава республики затронул такие важные темы, как ответственность и взаимопомощь. По мнению Радия Хабирова, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация, как никогда лучше, показывает кто есть кто. Он призвал школьников быть хорошими, добрыми и понимающими людьми. 

«Проявите свои самые лучшие качества: поддержку, товарищество, может, скажите просто доброе слово, кому это нужно. В жизни ничего не забывается, ни хорошее, ни плохое. Но лучше бы, конечно, не забывалось хорошее»

Радий Хабиров, глава  Башкирии

Руководитель республики напомнил ученикам о подвиге легендарного генерала Минигали Шаймуратова. Он посмертно награжден звездой Героя России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Жители Башкирии в течение нескольких лет добивались этого звания для своего соотечественника, писали руководителю страны и подписывали петиции.

«Это такой воин, что по сравнению с его подвигами все эти "крепкие орешки" или герои фильмов Marvel просто не о чем, просто дети. Шаймуратов прошел три года войны, он погиб в прямой атаке на пулеметы немцев. Ничего не забывается. Хочу, чтоб вы это знали»

Радий Хабиров, глава Башкирии

В конце своей речи Радий Хабиров пожелал школьникам успехов в учебе. 