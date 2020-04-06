В Башкирии еще один пациент излечился от коронавируса

В Башкирии увеличилось число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. На данный момент, четырем пациентом удалось излечиться, остальные шесть человек находятся под наблюдением врачей.

Четвертым выписанным пациентом оказалась жительница Дюртюлей. Она заразилась в зарубежной поездке вместе с подругой. Состояние женщины, по словам Хабирова, удовлетворительное.

Радий Хабиров отметил, что режим самоизоляции позволил замедлить распространение коронавируса в Башкирии. Однако, по мнению главы, на десятерых зараженных дело не закончится. На сегодняшний день еще 106 человек ждут результатов анализов на Covid-19.