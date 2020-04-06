Эксперты рассказали, изменятся ли цены на жилье в Башкирии из-за коронавируса

Самоизолированные сетуют, что устали "сидеть на диване". Между тем серьезное влияние ситуация с коронавирусом уже оказывает на экономику, в том числе на региональную. Владимир Путин на неделе подписал закон о кредитных каникулах, который касается и ипотечных и потребительских кредитов.

Но стоит ли на эти сами каникулы уходить прямо сейчас, что делать тем, кто копил на новую недвижимость? Можно ли вообще застраховаться себя от короновируса?

По мнению эксперта рынка недвижимости Елены Андреевой, коронавирус окажет существенное влияние на цены. Причем, на вторичном рынке снижение будет, а на первичном, скорее всего, нет. Ставки по ипотеке медленно идут вверх: банки пытаются защитить свои риски, а многие специалисты прогнозируют их рост до уровня 10%. Как считает Елена Андреева, под угрозой находится вся отрасль.

Будет иметь серьезные негативные последствия, как и для самой отрасли, так и для всех людей, которые в ней работают, так и для всех покупателей. Может быть, кто-то ждет снижения цен на вторичку, да, конечно, оно будет, будет это снижение, по новостройкам прогнозировать намного сложнее. Потому что они больше зависят от себестоимости. Но на вторичку будет самым страшным отсутствие сделок на рынке. Елена Андреева, эксперт рынка недвижимости

Внимание Центробанка - к тому, как будет оплачиваться ипотека россиянами. На этой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина начала проводить пресс-конференции для оценки ситуации. В том числе она прокомментировала возможность получения ипотечных каникул. Регулятор рекомендует не злоупотреблять этим правом, которое дается только раз в жизни.

Главным пострадавшим от цен на нефть на мировых рынках эксперты считают США и сланцевую нефтедобычу. 6 апреля должна была состояться встреча ОПЕК+, но в последний момент Саудовская Аравия заявила о ее переносе. Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергорынках заявил о готовности России снизить сокращение добычи нефти. И вот что может решить проблему низких цен на нефть по мнению финансового аналитика Вадима Болтырова.

В условиях низких цен на нефть наша экономика находится под серьезным давлением. Очень важно, чтобы переговоры, которые будут проводиться между Россией и Саудовской Аравией прошли успешно. Это позволит прекратить нефтяные войны. В случае, если переговоры будут затягиваться и цены на нефть будут находиться на достаточно низком уровне, то это, скорее всего, скажется на курсе национальной валюты. Вадим Болтыров, финансовый аналитик

Пандемия по коронавирусу оказывает влияние и на рынок страхования и предпочтения их клиентов. Компании готовы оформить полис от несчастных случаев и болезней всего за 720 рублей. Коронавирус также включен. По словам представителей отрасли, сейчас они видят всплеск интереса жителей к этому виду страхования.

Игорь Иванов, заместитель генерального директора страховой компании «Ресо-Гарантия» Юрий Шпизель, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах»