Эксперты из Башкирии рассказали о новой системе высшего образования

1 сентября 2026 года система «бакалавриат-магистратура» в России уйдёт в
прошлое, вместо неё будет двухуровневая система, которую многие сравнивают с
советской. Новый стандарт делит обучение на три чётких этапа.
Первый – «базовое
высшее образование» от 4 до 6 лет. Диплом будет давать полноценную
квалификацию, например, «инженер». Второй – «специализированное» для углубления
или смены профиля. Аспирантура становится отдельным уровнем для подготовки
учёных. В пилотный проект войдут 16 университетов России.
Новые модели образования, которые, возможно,
ликвидируют магистратуру как уровень образования, приведут к появлению базового
и специализированного образования, но пока это только пилотный проект. Основные
правила приёма закреплены законодательно, контрольная цифра приёма тоже определена
федеральными министерствами, и для абитуриентов в этом году остаётся всё точно
так же, как было для абитуриентов 2025 года.Светлана Мустафина, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию
Россия и Советский Союз всегда были
лидерами новых технологий, и здесь акцент – на специалистах будущего, которые
будут создавать новые технологии и новое оборудование уже в новой России.Айрат Файрушин, заведующий кафедрой «Оборудование и технологии сварки и контроля» УГНТУ
Эксперимент
стартует через несколько месяцев. Действующие студенты доучатся по старым
правилам, а будущим абитуриентам, возможно, придётся выбирать не просто вуз, а
свою образовательную траекторию. Станет ли это прорывом – покажет время. Пока
16 университетов спешно переписывают учебные планы, готовясь к большой
перемене.
Видел новость, что с 1 сентября уже
будет внедрено в систему. Единственное, что пугает – это пока непонятно то, кем
я буду после бакалавриата, потому что я заканчиваю через год своё обучение и планировал
поступать в магистратуру. Если внедрят это, смогу ли я официально поступить в
вуз по этой системе.Владимир Федосов, студент третьего курса Уфимского университета науки и технологий
Те, кто уже поступил на программу
обучения, они эту программу полностью завершают и получают соответствующий
диплом. Тем студентам, которые у нас сейчас обучаются на программах
бакалавриата, специалитета и магистратуры, не нужно беспокоиться: они
соответствующей их программе диплом получат.Ильгиз Кызыргулов, проректор по образовательной деятельности Уфимского университета науки и технологий