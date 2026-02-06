Эксперты из Башкирии рассказали о новой системе высшего образования

Видел новость, что с 1 сентября уже будет внедрено в систему. Единственное, что пугает – это пока непонятно то, кем я буду после бакалавриата, потому что я заканчиваю через год своё обучение и планировал поступать в магистратуру. Если внедрят это, смогу ли я официально поступить в вуз по этой системе.

Владимир Федосов, студент третьего курса Уфимского университета науки и технологий