Эксперты из Башкирии рассказали о новой системе высшего образования

С 1 сентября 2026 года система «бакалавриат-магистратура» в России уйдёт в прошлое, вместо неё будет двухуровневая система, которую многие сравнивают с советской. Новый стандарт делит обучение на три чётких этапа.

Первый – «базовое высшее образование» от 4 до 6 лет. Диплом будет давать полноценную квалификацию, например, «инженер». Второй – «специализированное» для углубления или смены профиля. Аспирантура становится отдельным уровнем для подготовки учёных. В пилотный проект войдут 16 университетов России.

Новые модели образования, которые, возможно, ликвидируют магистратуру как уровень образования, приведут к появлению базового и специализированного образования, но пока это только пилотный проект. Основные правила приёма закреплены законодательно, контрольная цифра приёма тоже определена федеральными министерствами, и для абитуриентов в этом году остаётся всё точно так же, как было для абитуриентов 2025 года.

Светлана Мустафина, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию

Россия и Советский Союз всегда были лидерами новых технологий, и здесь акцент – на специалистах будущего, которые будут создавать новые технологии и новое оборудование уже в новой России.

Айрат Файрушин, заведующий кафедрой «Оборудование и технологии сварки и контроля» УГНТУ
Эксперимент стартует через несколько месяцев. Действующие студенты доучатся по старым правилам, а будущим абитуриентам, возможно, придётся выбирать не просто вуз, а свою образовательную траекторию. Станет ли это прорывом – покажет время. Пока 16 университетов спешно переписывают учебные планы, готовясь к большой перемене.

Видел новость, что с 1 сентября уже будет внедрено в систему. Единственное, что пугает – это пока непонятно то, кем я буду после бакалавриата, потому что я заканчиваю через год своё обучение и планировал поступать в магистратуру. Если внедрят это, смогу ли я официально поступить в вуз по этой системе.

Владимир Федосов, студент третьего курса Уфимского университета науки и технологий

Те, кто уже поступил на программу обучения, они эту программу полностью завершают и получают соответствующий диплом. Тем студентам, которые у нас сейчас обучаются на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры, не нужно беспокоиться: они соответствующей их программе диплом получат.

Ильгиз Кызыргулов, проректор по образовательной деятельности Уфимского университета науки и технологий
