В Башкирии из режима самоизоляции выйдут 947 организаций

Каждый сотрудник, работающий на этих предприятиях, должен получить пропуск с подписью руководителя и печатью организации. Пропуска должны быть на корпоративном транспорте, который доставляет сотрудников. Пропуск должен быть оформлен и на личные автомобили сотрудников, если они будут на нем сами ездить на работу.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан