В Башкирии из режима самоизоляции выйдут 947 организаций

Почти тысяча предприятий Башкирии выйдут из режима самоизоляции досрочно. Возобновят работу 974 организации в сельском хозяйстве, поставщики семян, лесопромышленники, ТЭК, строительные организации, предприятия техобслуживания и финансово-кредитные организации. Все это делается для того, чтобы выправить региональную экономику в период пандемии коронавируса.
При этом на руководителей этих организаций ложится дополнительная ответственность за здоровье и безопасность сотрудников. Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что Роспотребнадзор будет следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований. В случае, если будет замечено нарушение эпидемиологической безопасности, работа предприятия будет приостановлена, а сотрудники отправятся на самоизоляцию.