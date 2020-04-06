В Башкирии из режима самоизоляции выйдут 947 организаций

Почти тысяча предприятий Башкирии выйдут из режима самоизоляции досрочно. Возобновят работу 974 организации в сельском хозяйстве, поставщики семян, лесопромышленники, ТЭК, строительные организации, предприятия техобслуживания и финансово-кредитные организации.  Все это делается для того, чтобы выправить региональную экономику в период пандемии коронавируса.  

При этом на руководителей этих организаций ложится дополнительная ответственность за здоровье и безопасность сотрудников. Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что Роспотребнадзор будет следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований. В случае, если будет замечено нарушение эпидемиологической безопасности, работа предприятия будет приостановлена, а сотрудники отправятся на самоизоляцию.

Каждый сотрудник, работающий на этих предприятиях, должен получить пропуск с подписью руководителя и печатью организации. Пропуска должны быть на корпоративном транспорте, который доставляет сотрудников. Пропуск должен быть оформлен и на личные автомобили сотрудников, если они будут на нем сами ездить на работу.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан