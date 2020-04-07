Врачи рассказали о том, как обычно выглядит больной коронавирусом

Китайские учёные описали, как примерно выглядит жертва коронавируса. К такому выводу врачи пришли после того, как изучили смертельные случаи в одной из провинций Китая. Большинство пациентов - мужчины.
После исследований летальных исходов при коронавирусе, китайские учёные рассказали, как примерно выглядит типичный больной COVID-19. Большинство умерших составляли мужчины старше 50 лет с хроническими заболеваниями. У умерших пациентов наблюдались такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, ишемия.
К такому выводу китайские учёные пришли после того, как изучили 85 смертельных случаев. Средний возраст пациентов составлял 65, 8 года. Самыми распространёнными симптомами коронавируса врачи назвали высокую температуру, одышку и слабость.