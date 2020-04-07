Стали известны первые результаты анализов врачей из закрытой на карантин больницы в Уфе

В Уфе главврач РКБ имени Куватова сообщила о результатах анализов двух медиков на COVID-19 . Эльза Сыртланова ночью 7 апреля на своей странице в Facebook сообщила о первых результатах анализов врачей на коронавирус . По ее словам, у двоих медиков результат отрицательный.

Коллектив больницы ожидает остальных результатов. Республиканскую клиническую больницу закрыли на карантин из-за возможной вспышки коронавируса. Вчера на брифинге Максим Забелин рассказал о пяти сотрудниках медперсонала, госпитализированных в инфекционку с внебольничной пневмонией . Не исключается вероятность их заражения новой инфекцией. К слову, пока официально подтвержденных случаев нет. В больнице по-прежнему находятся шесть человек с диагнозом коронавирус . Одна пациента выписалась.

Уже на этой неделе в Башкортостане можно будет сделать анализ на коронавирус в частных клиниках – по программе госгарантий. Если показаний нет, то провериться можно по желанию, но уже за деньги. Кроме того, из-за эпидемии льготникам начали выдавать лекарства на три месяца вперед. Для того, чтобы люди лишний раз не выходили в общественные места и не нарушали режим самоизоляции. За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения, общее количество заболевших достигло 6343 человек.