В России на следующей неделе появится препарат от коронавируса

На следующей неделе в России появится пробная партия лекарства от коронавируса. Препарат «Фавипиравир» был разработан в Японии, его также успешно применяли китайские врачи. Теперь пробная партия будет производиться и в нашей стране.
Новый препарат от коронавируса был разработан японскими учёными. Лекарство было испытано и показало неплохие результаты. Клинические испытания показали, что новый препарат снижает время нахождения вируса в организме человека с 11 до 4 дней.
Через неделю «Фавипиравир» будет и в России. Планируется выпустить около 600 000 упаковок лекарства. Кроме этого, планируется вложить средства в предприятия, которые будут производить аппараты и другое оборудование для борьбы с коронавирусом.