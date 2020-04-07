В России на следующей неделе появится препарат от коронавируса

На следующей неделе в России появится пробная партия лекарства от коронавируса. Препарат «Фавипиравир» был разработан в Японии, его также успешно применяли китайские врачи. Теперь пробная партия будет производиться и в нашей стране.

Новый препарат от коронавируса был разработан японскими учёными. Лекарство было испытано и показало неплохие результаты. Клинические испытания показали, что новый препарат снижает время нахождения вируса в организме человека с 11 до 4 дней.