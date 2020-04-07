Минздрав Башкирии прокомментировал карантин в РКБ

Сегодня, 7 апреля, прошёл ежедневный онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом. На встрече обсудили текущую ситуацию с вирусом COVID-19 в Башкирии. Главным вопросом брифинга стал карантин в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова.

Вчера стало известно, что больницу закрыли на карантин в связи с заболеванием внебольничной пневмонией 5 сотрудников и 2 пациентов медучреждения. РКБ сразу была закрыта на полный карантин, у всех сотрудников и пациентов больницы были взяты анализы на коронавирус. Сегодня наличие вируса подтвердилось у погибшей 80-летней пациентки, которая находилась в стационаре уже больше двух месяцев.

Максим Забелин, министра здравоохранения Башкирии, сообщил, что в больнице предприняты все меры для поддержания жизнеспособности людей на карантине. В медучреждении всем есть спальные места, достаточно индивидуальных средств защиты, проводится специальное эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить первоисточник коронавируса. Почти тысяча человек оказались на вынужденном карантине, и для них оказана вся нужная поддержка: и медицинская, и психологическая.