Житель Башкирии оштрафован на 30 тысяч за фейк о коронавирусе

30-летний житель Чекмагушевского района привлечен к административной ответственности. Мужчина распространял недостоверную информацию о распространении коронавируса в Башкирии. Теперь пользователю сети придётся выплатить крупный штраф.

20 марта в одном из новостных пабликов Башкирии мужчина оставил комментарий с недостоверной информацией о вирусе COVID-19. В качестве доказательства своих слов, парень привёл мнение несуществующей знакомой, которая якобы работает врачом. Комментарий мог стать причиной возникновения паники среди населения, поэтому им заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Вычислить личность мужчины не составило труда. Суд постановил назначить парню штраф в размере 30 тысяч рублей. Сам молодой человек раскаивается о совершенном поступке и приносит извинения.