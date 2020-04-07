В Башкирии начали выдавать сухпайки для школьников

В Гафурийском районе началась раздача продуктовых наборов для школьников. Сухпайки получили льготные категории семей. Наборы будут отличаться в зависимости от муниципалитета, так как разработаны с учетом мнения местных жителей.
Гафурийцам выдали крупы, макароны, подсолнечное масло и сок. Сухпайки получат 85 тысяч школьников, которые питались в школе бесплатно и сейчас учатся дистанционно. Глава республики поручил к следующей неделе обеспечить в наборах наличие продуктов республиканских производителей.