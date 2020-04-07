В зоне возможного подтопления в Уфе начали возводить дамбу

Защита от большой воды. В Уфе приступили к возведению земляных дамб возле домов, которые находятся в зоне риска подтопления. В Кировском районе работы идут в районе 3-й пристани.

Протяженность дамбы составит 300 метров с высотой более полутора метров. Также сотрудники Управления гражданской защиты города вышли в рейд. Местных жителей предупреждают о риске возможного подтопления.