Жители Башкирии на самоизоляции устроили давку в банке

31 марта в Башкирии был введён режим полной самоизоляции для всех граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только в случаях крайней необходимости. Несмотря на это, жители Сибая устроили настоящую давку у входа в банк.

Очевидцы выложили в социальных сетях видео, на котором хорошо видно большую очередь в банк. Выяснилось, что во избежание распространения короанвируса финансовая организация приняла решение пускать в помещение небольшое количество людей. Но так как в Сибае работает только одно отделение банка несколько дней в неделю, у входа в заведение выстраивается большая очередь.

Комментаторы отмечают, что такая «самоизоляция» не будет эффективной вообще, пока с самого утра люди стоят, прижавшись к друг другу. На видео хорошо слышны споры и ругань посетителей банка. Причина такого столпотворения до конца неизвестна.