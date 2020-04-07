В Башкирии рассказали, как получить продуктовый набор для школьника

С переходом на дистанционное обучение детей будут обеспечивать продуктовыми наборами. В эту категорию вошли школьники из малоимущих и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Так, к примеру, в Ишимбае такую помощь будут получать около 2 тысяч человек. Каждый продуктовый набор рассчитан на 5 дней. Хлеб, чай, печенье, подсолнечное масло, макароны. Наборы раздают в школах, но если родители не могут их забрать, то в таком случае пакеты развозят по домам.