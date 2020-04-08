В Минпромторге рассказали о запасе продуктов в России

В России продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Запаса продуктов в РФ хватит примерно на два месяца. Россиян призвали не создавать в магазинах искусственный дефицит.

Из-за COVID-19 торговые сети начали создавать резервные запасы продуктов. Дефицита продовольствия не ожидается. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Запас продуктов и товаров первой необходимости в России регулярно пополняется. Россиянам не следует покупать товары в объемах больше нужного.