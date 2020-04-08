Могут находиться в Башкирии: в Татарстане пропала женщина и двое детей

В Татарстане разыскивают пропавшую без вести 35-летнюю Алию Чернову. Вместе с ней пропали 14-летний Олег Кондратьев и 12-летний Максим Кондратьев. Их местонахождение остается неизвестным с 5 апреля.

Приметы Алии: рост 150 см, худощавая, волосы русые. Была одета в черную куртку и голубые брюки. На ногах у женщины были черные ботинки с мехом.

Приметы Олега: рост 148 см, худощавый, волосы русые, сероглазый. В день исчезновения был одет в серую куртку и джинсы. На нем также были резиновые сапоги.

Приметы Максима: рост около 144 см, худощавый, светловолосый. На нем была черная куртка, джинсы и темно-серые ботинки.