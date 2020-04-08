В России жалуются на проблемы с пищеварением во время самоизоляции

В период самоизоляции жители России стали хуже себя чувствовать. Врачи связывают это с неправильным питанием. Статистика также подтверждает, что в стране за этот период увеличились продажи продуктов для выпечки.

В нерабочий период жители России стали больше жаловаться на ухудшение пищеварения. Вместе с этим в стране увеличились продажи продуктов для приготовления выпечки: мука, сахар, яйца, масло, дрожжи. Также в два раза больше стали продаваться хлебопечки. В то же самое время зарегистрирован спрос лекарств от гастрита. Большая часть работников на «удалёнке» признаются, что не считают своё питание правильным, хотя готовят сами.

Ранее Минздрав опубликовывал инструкцию о том, как не запустить своё питание во время самоизоляции. По словам экспертов, важно употреблять цитрусовые. Утром на голодный желудок желательно выпивать стакан тёплой или горячей воды с лимоном. В течение всего дня также нужно помнить о водном балансе. Употребляйте столько воды, сколько требуется вашему организму.

Рекомендуется ограничить потребления кофеина. Обязательно включать в рацион крупы, яйца, птицу и орехи. Также важны и кисломолочные продукты.