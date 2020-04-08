Работники 30 % российских компаний ушли на неоплачиваемый отпуск

Почти треть российских компаний отправила своих сотрудников на неоплачиваемый отпуск. Если в ближайшее время ситуация не улучшится, процент таких компаний будет расти. Некоторые ещё и сокращают зарплаты сотрудникам.

На фоне распространения коронавируса апрель был объявлен нерабочим. По указу президента России весь нерабочий период был объявлен с сохранением зарплат. Оказалось, что не все компании могут себе это позволить.

29 % компаний отправили своих работников на неоплачиваемый отпуск. Таких компаний станет больше в два раза, т.е каждая вторая будет вынуждена перевести своих работников на режим неоплачиваемого отпуска. Об этом рассказали эксперты из Центра стратегических разработок.

Ещё один популярный способ – это перевод сотрудников на контрактную систему. Уже каждая четвёртая компания переводит своих сотрудников частично или полностью на контрактные системы. Такие случаи могут увеличиться в два раза.