Сколько денег зарабатывают курьеры во время коронавируса

Во время режима самоизоляции резко возросла потребность в курьерах. Максимальная зарплата разносчиков еды достигла 110-115 тысяч рублей. Об этом говорят сервисы по поиску работы.

В марте профессия курьера вошла в том-10 среди самых популярных. Такая резкая востребованность возникла в условиях коронавируса. На сегодняшний только в одной только столице открыто более 1,4 тысяч вакансий этой работы. К концу марта спрос на курьеров увеличился на 29 %.

Средняя зарплата курьера обычно составляет от 34,5 тыс. до 63,5 тыс. рублей в месяц. В цифрах изменился только пик. Максимальная зарплата была 95–150 тыс. рублей, сейчас эти цифры дошли до 110–150 тыс.