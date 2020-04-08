В Уфе волонтеры «Молодой Гвардии» помогают пенсионерам во время пандемии

«Молодая Гвардия» с момента введения режима самоизоляции реализует акцию «Наша забота». Это проект, в котором волонтеры помогают малоимущим, пенсионерам и инвалидам. Всем тем, кто находится в зоне риска, бесплатно доставляют продукты домой.

В набор входит: подсолнечное масло, мука, соль сахар, чай, печенье, крупы, консервы и сгущенка. Пенсионеры благодарны такой помощи. Всего в Уфе работают более 200 волонтеров.