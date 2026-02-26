В Уфе на базе мечети «Ляля-Тюльпан» волонтёры собирают гумпомощь бойцам СВО

В уфимской мечети «Ляля-Тюльпан» вот уже полгода действует волонтерская группа «По ZOVу Сердца Уфа». Активистам выделили помещение, где они ежедневно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Ими отлито более полутора тысяч окопных свечей, сплетена сотня маскировочных сетей и антидроновых штор, делают и костюмы «Лешего» и теплоизоляционные зонты. На сегодняшний день отправлены десятки гуманитарных обозов, включающих всё необходимое для бойцов – от медикаментов до плавательных лодок.