Минздрав Башкирии объяснил, почему врачи просят помощи у жителей

В последние сутки в Башкирии был объявлен сбор для Республиканской клинической больницы, которая сейчас закрыта на карантин. Об этом сборе сегодня задали вопрос министру здравоохранения РБ Максиму Забелину на брифинге по коронавирусу. Он подробно рассказал, в чём действительно нуждается больница.

Животрепещущей темой на сегодняшнем брифинге стала Республиканская больница, которая закрыта на карантин из-за обнаружения коронавируса у одного из умерших пациентов. На днях было объявлено, что в больнице дефицит бытовых предметов. Был объявлен сбор посуды для врачей, кроватей и т.д. Как можно пожертвовать средствами, чтобы они действительно пошли во благо больницы, а не в руки мошенников, рассказал Максим Забелин.

В больнице действительно не хватает некоторых так называемых предметов быта: чайников, стиральных машин, сушилок и т.д . Минздрав финансово не может обеспечить больницы такими вещами. Поэтому на официальном сайте Минздрава есть ссылка, где указан перечень необходимых вещей. Каждый из нас в силу своих возможностей может пожертвовать предметами, которые указаны в списке.