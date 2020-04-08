Вирусологи рассказали о сокращении нерабочих дней

Президент России обсудил с вирусологами коронавирусную ситуацию в России. Владимир Путин спросил специалистов о возможности сокращения нерабочих дней. Утвердительный ответ на этот вопрос можно будет дать только через неделю.
На вопрос президента России Владимира Путина о том, можно ли будет сократить количество рабочих дней, специалисты отметили, что пока говорить об этом рано. Предварительный ответ можно будет дать только неделю. Нужно понять, к какому результату привели антивирусные меры.
Результат через неделю будет виден в первую очередь по Москве. Примерно через неделю станет понятно, на каком этапе находится COVID-19. Особенность коронавируса заключается в том, что около 80 % людей переносят его легко. 15 % случаев заражения – в тяжёлой форме. 5 % − в критической. Бессимптомники передают вирус без каких-либо видных клинических проявлений.