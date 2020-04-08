Вирусологи рассказали о сокращении нерабочих дней

Президент России обсудил с вирусологами коронавирусную ситуацию в России. Владимир Путин спросил специалистов о возможности сокращения нерабочих дней. Утвердительный ответ на этот вопрос можно будет дать только через неделю.

На вопрос президента России Владимира Путина о том, можно ли будет сократить количество рабочих дней, специалисты отметили, что пока говорить об этом рано. Предварительный ответ можно будет дать только неделю. Нужно понять, к какому результату привели антивирусные меры.