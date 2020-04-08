В Уфе рассказали, умрут ли животные от дезинфекции улиц

Борьба с коронавирусом – в самом центре Уфы. Этой ночью вся территория вокруг Республиканской клинической больницы имени Куватова была дезинфицирована. Такие меры были приняты после сообщения о смерти пациентки республиканской больницы.

Дезинфекция территории вокруг больницы по своему размаху больше напоминает войсковую операцию. Специально для этого был перекрыт целый квартал. Больница находится в самом центре.

Люди в белых комбинезонах теперь и в Уфе. Борьба с короновирусом уже не только в клиниках и лабораториях, но и на улицах столицы республики. Причем самым наглядным образом.

Был перекрыт целый квартал. Сотрудники полиции – на каждом углу, проезжая часть закрыта инспекторами ГИБДД. В это время дезинфекторы готовят раствор спецсредства «Этоксамин». Именно его и будут распылять по улицам.

Сейчас мы залили воду, дезинфицирующие средства. У нас получается концентрация безвредная для людей и животных. У нас две машины – четыре тонны. Вполне хватит средства. Вакиль Шириев, директор по науке компании «Гард-сервис»

Такие меры были приняты сразу после сообщения о скончавшейся 80-летней пациентке РКБ имени Куватова. Однако позже подозрения о её заражении COVID-19 не подтвердились. Впрочем, корпус по-прежнему находится на карантине. Территорию вокруг него решено было обработать. Кстати, ночная дезинфекция проводится неслучайно. В это время пешеходные улицы и проезжие части максимально разгружены.

Обработка РКБ имени Куватова – только начало. С этого начнется крупномасштабная дезинфекция, которая захватит весь город.

На этой неделе мы начнем обрабатывать весь город. Это только начало. Рустем Хамитов, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы