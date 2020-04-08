В Башкирии врачи РКБ благодарят коллег за «калорийное питание»

6 апреля стало известно, что Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова закрыли на карантин. В медицинском учреждении подозревается вспышка коронавирусной инфекции. Почти тысяча сотрудников и пациентов оказались вынужденно заперты.

Один из врачей на карантине рассказал в социальных сетях о состоянии внутри больницы. Медик отметил, что ситуацию морально тяжело перенести, однако врачи не сдаются и поддерживают друг друга. Самое важное сейчас для врачей – получать достаточное количество сна и еды, ведь больница не прекратила оказывать помощь пациентам внутри.

Мы оказались в очень сложной ситуации. Непростая складывается история во всей больнице, тяжелая психологически. Коллектив везде сплоченный, выполняет свой долг. Очень важно в первую очередь получать калорийное питание, и на помощь к нам пришли коллеги из 21 больницы. врач РКБ им. Г.Г. Куватова

На данный момент у всех сотрудников и пациентов РКБ были взяты анализы на вирус COVID-19. Подтвердились результаты на коронавирус у одной из пациенток, которая погибла от ишемии головного мозга. У сотрудников больницы коронавирус пока не выявлен.