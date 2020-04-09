Власти Башкирии помогли выбраться из Таиланда семье с детьми

Уфимская семья с детьми 10 и 4 лет застряла в Бангкоке из-за пандемии коронавируса . Авиакомпания, самолётом которой планировали вернуться на родину уфимцы, отменила все рейсы. Путешественники хотели прилететь в Башкирию ещё 31 марта.

Женщина, застрявшая с семьёй в чужой стране, пыталась купить билеты через другую авиакомпанию в Москву или Санкт-Петербург. Но из-за отсутствия московской или питерской прописки перевозчики отказались продать билеты. К счастью, с семьей связались представители комитета по внешнеэкономическим связям Башкирии и председатель Гостуризма республики Салават Нафиков.

Члены семьи были добавлены в общий чат с такими же застрявшими туристами, где им дали всю необходимую информацию и план действий. Путешественники удачно вылетели из Бангкока в Москву, где их на специальном автобусе доставили в санаторий «Пушкино» на карантин. Как сообщают сами уфимцы, условия в санатории хорошие, кормят три раза в день, выходить запрещают, а анализы на COVID-19 будут взяты со дня на день.