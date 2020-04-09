В Башкирии разрешат устраивать митинги перед зданием правительства

Власти Башкирии намерены разрешить устраивать митинги перед зданиями органов власти. На данный момент введён запрет на проведение таких мероприятий в радиусе 50 метров от входа в здания органов государственной власти. Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что такое положение признано неконституционным.

Поправки будут внесены в республиканский закон о публичных мероприятиях. Также существует запрет проведения митингов на территории садов, огородов и дачных объединений. Это положение тоже будет исключено.

Дмитрий Чувилин, депутат Госсобрания и один из инициаторов законопроекта, отметил, что данный шаг один из первых на пути демократизации процедур проведения акций протеста. Законодательство Башкирии будет приводится в соответствие с Конституцией РФ. Проведение митингов и пикетов перед органами власти без дистанций – первый к этому шаг.