«Мы людей убиваем»: глава Башкирии раскритиковал предприятия из-за огромных очередей

«Мы людей здесь просто убиваем. В основном, пожилые люди стоят в очереди плотно друг к другу. Таким образом, мы четко зафиксировали, что руководители предприятий, которым мы разрешили работать, безответственно подходят к ситуации по распространению коронавируса. Я могу принять решение вплоть до закрытия предприятия»

Радий Хабиров, глава Башкирии