«Мы людей убиваем»: глава Башкирии раскритиковал предприятия из-за огромных очередей

Глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал руководство предприятий, которые допустили огромные очереди на проходных. Он возмутился тем, что в период режима самоизоляции некоторые предприятия подвергают опасности своих работников. Так, речь шла об УМПО в Уфе и предприятии «Газпром нефтехим Салават».

Радий Хабиров поручил межведомственной комиссии проверить все предприятия Башкирии на соблюдение мер безопасности. Проверки начнутся с завтрашнего дня, 10 апреля. Глава региона пообещал строго наказать тех, кто злостно нарушает санитарно-эпидемиологические нормы.

«Мы людей здесь просто убиваем. В основном, пожилые люди стоят в очереди плотно друг к другу. Таким образом, мы четко зафиксировали, что руководители предприятий, которым мы разрешили работать, безответственно подходят к ситуации по распространению коронавируса. Я могу принять решение вплоть до закрытия предприятия»

Радий Хабиров, глава Башкирии