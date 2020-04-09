«Мы людей убиваем»: глава Башкирии раскритиковал предприятия из-за огромных очередей

Глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал руководство предприятий, которые допустили огромные очереди на проходных. Он возмутился тем, что в период режима самоизоляции некоторые предприятия подвергают опасности своих работников. Так, речь шла об УМПО в Уфе и предприятии «Газпром нефтехим Салават».
Радий Хабиров поручил межведомственной комиссии проверить все предприятия Башкирии на соблюдение мер безопасности. Проверки начнутся с завтрашнего дня, 10 апреля. Глава региона пообещал строго наказать тех, кто злостно нарушает санитарно-эпидемиологические нормы.