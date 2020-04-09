«Прекращайте просить килограмм огурцов»: Радий Хабиров обратился к главврачам больниц Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к главврачам больниц с требованием прекратить «побирания». По словам руководителя региона, некоторые главы медучреждений утверждают, что для работы им не хватает масок и килограмм огурцов. Данные заявления возмутили Радия Хабирова и он обрушился с критикой на главврачей.

«У нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давай прекратим побираться. Прекращайте эту историю: «Дайте мне 50 масок, дайте мне килограмм огурцов». Мы подрезали многие наши объекты, чтобы пустить их туда, куда нужно. У нас нет таких случаев, когда на передовой у нас нет масок или защитных костюмов. Прекращайте эту историю. Это стыдно»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Глава республики объяснил, почему просить 50 масок в данных условиях стыдно. По его словам, некоторые жители Башкирии сейчас могут себе позволить продуктовые наборы лишь за 50-100 рублей.  И руководство республики считает правильным, направлять силы и средства именно на  решение этой проблемы, а не на закупку «килограмма огурцов».

«Я общаюсь с волонтерами, которые мне рассказывают истории, от которых мурашки по коже. Люди, сидя дома заказывают продуктовые наборы за 50-100 рублей. Вот куда деньги должны идти, а не на килограмм огурцов»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Фото: Интернет