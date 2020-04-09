«Прекращайте просить килограмм огурцов»: Радий Хабиров обратился к главврачам больниц Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к главврачам больниц с требованием прекратить «побирания». По словам руководителя региона, некоторые главы медучреждений утверждают, что для работы им не хватает масок и килограмм огурцов. Данные заявления возмутили Радия Хабирова и он обрушился с критикой на главврачей.
Глава республики объяснил, почему просить 50 масок в данных условиях стыдно. По его словам, некоторые жители Башкирии сейчас могут себе позволить продуктовые наборы лишь за 50-100 рублей. И руководство республики считает правильным, направлять силы и средства именно на решение этой проблемы, а не на закупку «килограмма огурцов».
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