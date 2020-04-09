«Прекращайте просить килограмм огурцов»: Радий Хабиров обратился к главврачам больниц Башкирии

«У нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давай прекратим побираться. Прекращайте эту историю: «Дайте мне 50 масок, дайте мне килограмм огурцов». Мы подрезали многие наши объекты, чтобы пустить их туда, куда нужно. У нас нет таких случаев, когда на передовой у нас нет масок или защитных костюмов. Прекращайте эту историю. Это стыдно»

Радий Хабиров, глава Башкирии