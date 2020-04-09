«Принимаем любую помощь»: в Уфе приют для собак находится в критическом состоянии

Уфимский приют «Доброта» находится в критическом состоянии. Денег на еду для животных нет, пожертвования сократились. На следующей неделе собакам будет нечего есть, говорит руководитель приюта Елена Жданова.
Рацион у четвероногих теперь урезан. Но животным не объяснишь, почему сегодня придется съесть меньше. Запасы тают на глазах. Елене нужно ежедневно кормить около 400 собак. А последнюю неделю пожертвований практически нет. Неудивительно: когда многие думают на что есть им, о животных уже не вспоминают. Сейчас приют поддерживают только друзья – на собственные деньги закупают еду, оплачивают счета.
Плюс ко всему мясная продукция просто не успевала перейти в разряд просрочки. Люди скупали всё. Вот это, например, как раз те самые остатки.
Еще есть счета на оплату коммунальных услуг, электричество, газ, хозтовары. Требуется помощь волонтеров, не хватает рук, чтобы накормить собак и привезти в порядок приют после зимовки. Люди – на самоизоляции.
Елена и её подопечные будут рады любой помощи. Судьба этих четвероногих – почти всех приют спас от верной смерти – теперь зависит от неравнодушных. Даже небольшая сумма – надежда на то, что животные не останутся без еды.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Елена, руководитель приюта «Доброта»: 8 (987) 629-73-78;
Мобильный банк привязан к номерам:
8 (989) 95-30-503;
8 (917) 444-84-94.