«Принимаем любую помощь»: в Уфе приют для собак находится в критическом состоянии

Ситуация сейчас у нас очень тяжелая, можно сказать, критическая. Пока у нас осталось на неделю крупы. Мы заказали, но поставщики молчат. Что делать, мы не знаем. У них тоже трудности. Ни звонков, ничего нет. Мясной продукции у нас осталось также дней на пять. Раньше мы забирали просрочку, но мы и сейчас забираем, но в связи с этой ситуацией всё закрыто, передвижение по городу ограничено.

Елена Жданова, руководитель приюта «Доброта»