«Принимаем любую помощь»: в Уфе приют для собак находится в критическом состоянии

Уфимский приют «Доброта» находится в критическом состоянии. Денег на еду для животных нет, пожертвования сократились. На следующей неделе собакам будет нечего есть, говорит руководитель приюта Елена Жданова.

Рацион у четвероногих теперь урезан. Но животным не объяснишь, почему сегодня придется съесть меньше. Запасы тают на глазах. Елене нужно ежедневно кормить около 400 собак. А последнюю неделю пожертвований практически нет. Неудивительно: когда многие думают на что есть им, о животных уже не вспоминают. Сейчас приют поддерживают только друзья – на собственные деньги закупают еду, оплачивают счета.

Ситуация сейчас у нас очень тяжелая, можно сказать, критическая. Пока у нас осталось на неделю крупы. Мы заказали, но поставщики молчат. Что делать, мы не знаем. У них тоже трудности. Ни звонков, ничего нет. Мясной продукции у нас осталось также дней на пять. Раньше мы забирали просрочку, но мы и сейчас забираем, но в связи с этой ситуацией всё закрыто, передвижение по городу ограничено.

Елена Жданова, руководитель приюта «Доброта»

Плюс ко всему мясная продукция просто не успевала перейти в разряд просрочки. Люди скупали всё. Вот это, например, как раз те самые остатки.

Еще есть счета на оплату коммунальных услуг, электричество, газ, хозтовары. Требуется помощь волонтеров, не хватает рук, чтобы накормить собак и привезти в порядок приют после зимовки. Люди – на самоизоляции.

В день уходит где-то 100 кг мясной продукции, Просим помощи у всех жителей Уфы, Башкирии, кто чем может. Мы принимаем всё – мясо, крупы, обрезки.

Елена Жданова, руководитель приюта «Доброта»

Елена и её подопечные будут рады любой помощи. Судьба этих четвероногих – почти всех приют спас от верной смерти – теперь зависит от неравнодушных. Даже небольшая сумма – надежда на то, что животные не останутся без еды.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Елена,  руководитель приюта «Доброта»: 8 (987) 629-73-78;

Мобильный банк привязан к номерам:

8 (989) 95-30-503;

8 (917) 444-84-94.