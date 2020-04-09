В Башкирии из-за режима самоизоляции в несколько раз вырос объем отходов

В Башкирии объем отходов на контейнерных площадках вырос в несколько раз. Жители городов и сел постоянно находятся дома, а потому и мусорные баки заполняются гораздо быстрее. Съемочная группа БСТ узнала, с какими проблемами столкнулись мусоровывозящие предприятия.

Людей на улицах села Нагаево практически нет, а вот мусора на контейнерных площадках становится только больше. Сейчас в населенном пункте проживают в два раз больше жителей, чем фактически зарегистрированных. Переждать время самоизоляции в свои загородные дома приехали городские жители.

Сейчас мусора чуть больше, потому что на самоизоляции. На карантине дома сидим. Дети приехали из города, из-за этого побольше, приходится выкидывать через день. А в рабочие дни в неделю два раза. Хадича Хамитова

Проблема не только в большем количестве отходов, а в строительном мусоре. Здесь его привозят подрядчики с местных построек.

Здесь образуются и строительные отходы, которые недобросовестные подрядчики, застройщики коттеджей, у которых в смету уже включены расходы на вывоз мусора, они грузят в машины, ждут вечера и все здесь вываливают. Андрей Соколов, директор компании «Русдерис»

Чтобы справиться с таким объемом, увеличили количество баков для отходов, а мусоровозы заработали по новому графику – заезжают на площадки два раза в день.

Самоизоляция населения произошла, поэтому на жилых контейнерных площадках произошло перенакопление отходов. Приняли решение доустановить дополнительные контейнера и бункера. Ринат Биккинин, первый заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»

Тем временем, как говорят региональные операторы, 50 % жителей этого села вообще не платит за бытовые отходы, задолженность уже составила несколько миллионов рублей.

Порядка 9 миллионов начислено, оплачено чуть больше 4 миллионов и 5 миллионов – это долги. То есть фактически половина жителей добротного поселка, с комфортными жилыми домами не платит. Ольга Филева, начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Г.Уфы