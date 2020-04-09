В Башкирии из-за режима самоизоляции в несколько раз вырос объем отходов

В Башкирии объем отходов на контейнерных площадках вырос в несколько раз. Жители городов и сел постоянно находятся дома, а потому и мусорные баки заполняются гораздо быстрее. Съемочная группа БСТ узнала, с какими проблемами столкнулись мусоровывозящие предприятия.
Людей на улицах села Нагаево практически нет, а вот мусора на контейнерных площадках становится только больше. Сейчас в населенном пункте проживают в два раз больше жителей, чем фактически зарегистрированных. Переждать время самоизоляции в свои загородные дома приехали городские жители.
Проблема не только в большем количестве отходов, а в строительном мусоре. Здесь его привозят подрядчики с местных построек.
Чтобы справиться с таким объемом, увеличили количество баков для отходов, а мусоровозы заработали по новому графику – заезжают на площадки два раза в день.
Тем временем, как говорят региональные операторы, 50 % жителей этого села вообще не платит за бытовые отходы, задолженность уже составила несколько миллионов рублей.
В период полной самоизоляции объемы бытовых и строительных отходов растут не по дням, а по часам. Предприятия работают в усиленном режиме, а оплачивают услуги не все. Какая ситуация будет складываться в отрасли – пока неизвестно.