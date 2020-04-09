Коронавирус в России начали лечить новым методом

В России больным коронавирусом людям начали переливать кровь вылечившихся пациентов. Это новый метод лечения COVID-19. Метод прошёл успешные испытания в других странах.
В крови вылечившихся от коронавируса людей присутствуют антитела, поэтому её можно применять в лечении. Одиннадцать бывших пациентов в России стали донорами для семи больных. Новый метод лечения был одобрен комитетом по борьбе с коронавирусом.
Специалисты отмечают, что плазмы от одного донора хватает на лечение одного-трёх заражённых. Выздоровевших тщательно проверяют, должны быть соответствующие документы и анализы. Плазму крови в первую очередь переливают тяжелобольным пациентам.