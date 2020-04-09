Новые заражённые и карантин в больницах: ситуация с коронавирусом в Башкирии

В Башкирии число заразившихся коронавирусом достигло 22 человек. Сегодня было регистрировано 6 новых случаев и столько же поправились и были выписаны. Всего в регионе 142 человека подозреваются в заражении COVID-19.
Смерть пациента в Мелеузе оказалась не связана с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Забелин. Это значит, что число жертв по-прежнему равно нулю. Между тем РКБ имени Куватова остается под жестким карантином. Хотя те, кто проходил лечение в терапевтическом корпусе, переведены в Демскую инфекционную больницу.
Напомним, у всех пациентов и сотрудников в РКБ были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Все запертые на карантин находятся под строгим наблюдением, им оказывается нужная медицинская и психологическая поддержка. За минувшие сутки обследовано 500 человек. Среди всех проведенных анализов выявлено 50 сомнительных результатов. Министр здравоохранения отмечает, что их результаты переданы в Центр эпидемиологии и гигиены для опровержения или подтверждения диагноза. Также проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выявить все контакты, которые должны уйти на самоизоляцию.
В Стерлитамаке городскую больницу №1 закрыли на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Больницу закрыли из-за подозрения на COVID-19. Вместе с сотрудниками медучреждения в карантине оказались и пациенты.
Главврач Белебеевской больницы Рустэм Ишмурзин выложил на своей странице во «ВКонтакте» о двух пациентах с коронавирусом. Один, проходивший лечение в РКБ, сейчас переведен в реанимацию Белебеевской больницы. Определены 63 человека, которые контактировали с ним. Второй пациент Белебеевской ЦРБ, прибывший из Москвы, проходит лечение.
Контактных лиц 31 человек: 11 человек по месту работы и жительства; 20 человек – сотрудники инфекционного отделения. Все они на самоизоляции. На данный момент пациентам установлен условно положительный результат анализов, для установления окончательного результата анализы направлены в Москву.