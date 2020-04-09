Новые заражённые и карантин в больницах: ситуация с коронавирусом в Башкирии

Напомним, у всех пациентов и сотрудников в РКБ были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Все запертые на карантин находятся под строгим наблюдением, им оказывается нужная медицинская и психологическая поддержка. За минувшие сутки обследовано 500 человек. Среди всех проведенных анализов выявлено 50 сомнительных результатов. Министр здравоохранения отмечает, что их результаты переданы в Центр эпидемиологии и гигиены для опровержения или подтверждения диагноза. Также проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выявить все контакты, которые должны уйти на самоизоляцию.