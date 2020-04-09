В Уфе началось возведение стен общежития для медиков новой инфекционки

Строители начали монтаж конструкций общежития новой инфекционной больницы. Сегодня же к будущему месту жительства медперсонала проложили и дорогу. Объект возводят в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, и сдать его надо уже к концу июня.

Это по-настоящему исторический момент, говорят строители. Только-только заливали бетон под основание первого корпуса будущего общежития, а уже сегодня начали работы по возведению стен здания. Изменения за прошедшие сутки очевидны. Строители уже подготовили под заливку основание второго корпуса общежития. Забито порядка 110 свай, обвязано не менее 20 тонн арматуры.

Это тоже все готовится под фундамент, обрешетка, все это завязывается. Практически сегодня будут заливать уже и, наверное, до утра. В общем, работа здесь не остановится. Вячеслав Безруков, строитель

Два корпуса, и каждый на 23 места. Здесь же будет находиться столовая. Бытовые условия для медперсонала будущей инфекционной больницы проработали до мелочей. В каждой жилой комнате общежития предусмотрен санузел и душевая.

Еще вчера готовили основание, а уже сегодня покрыли щебнем и начали асфальтировать. Это подъездная дорога к корпусам общежития. Сегодня же приступили к планировке площадки под круг – так из-за овальной формы строители называют будущее здание административного корпуса. Его фундамент планируют залить за два дня. Кипит работа не только на стройке, но и в кабинетах представителей власти. Там уже практически проработан вопрос медицинского оснащения новой инфекционной больницы.

В реанимационном отделении основной аппаратурой будут являться аппараты искусственной вентиляции легких. По существующему проекту у нас запланировано 22 аппарата, но с учетом требования, которое у нас идет по нормативу федеральному, будет увеличено количество ИВЛ еще на 50 аппаратов, то есть суммарно у нас будет более 70 аппаратов ИВЛ. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан