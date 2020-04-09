Проповеди онлайн: священнослужители призывают жителей Башкирии молиться дома

Священнослужители республики призывают граждан соблюдать режим самоизоляции. В условиях пандемии коронавирусной инфекции стоит воздержаться от походов в храмы и мечети, а проповеди можно смотреть онлайн дома. К тому же громкоговорители культовых зданий теперь используются и для оповещения граждан.
Теперь из громкоговорителя мечетей можно услышать не только азан – приглашение к намазу, но и призыв соблюдать режим самоизоляции. Рупор религиозный стал еще и общественным. Вещание идет на русском, башкирском и татарском языках. Где-то включаются записи, а где-то имамы читают текст в микрофон.
В Центральном духовном управлении мусульман России говорят, что в грядущий священный месяц Рамадан не претерпит особых изменений. Пост также можно соблюдать дома. Но массовые мероприятия отменяются.
Православных верующих тоже впереди ждут большие праздники – Вербное воскресенье, Страстная седмица, Пасха. Их переносить не будут. Но богослужения будут проходить по иному режиму.
В епархии пояснили, что если все же нужно обратиться напрямую к священнослужителю, это можно сделать по телефону, а также через сайт епархии.
Как отметили в Духовном управлении мусульман республики, регион одним из первых в стране ограничил коллективную молитву в мечетях. Прекращены занятия в медресе. ДУМ республики на своем сайте и в соцсетях будет проводить проповеди онлайн, отвечать на вопросы.
В то же время несколько сотен волонтеров Духовного управления мусульман Башкортостана помогают нуждающимся, доставляя продукты питания и товары первой необходимости. Работа религиозных организаций ведется в плотном взаимодействии с Госкомитетом по ЧС. Для этого заключено соответствующее соглашение.
Религиозные лидеры отмечают, жизнь – главный дар Всевышнего, и необходимо беречь его. И просят всех жителей республики соблюдать режим самоизоляции, чтобы сберечь себя и своих близких.