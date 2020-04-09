Проповеди онлайн: священнослужители призывают жителей Башкирии молиться дома

Священнослужители республики призывают граждан соблюдать режим самоизоляции. В условиях пандемии коронавирусной инфекции стоит воздержаться от походов в храмы и мечети, а проповеди можно смотреть онлайн дома. К тому же громкоговорители культовых зданий теперь используются и для оповещения граждан.

Теперь из громкоговорителя мечетей можно услышать не только азан – приглашение к намазу, но и призыв соблюдать режим самоизоляции. Рупор религиозный стал еще и общественным. Вещание идет на русском, башкирском и татарском языках. Где-то включаются записи, а где-то имамы читают текст в микрофон.

В Центральном духовном управлении мусульман России говорят, что в грядущий священный месяц Рамадан не претерпит особых изменений. Пост также можно соблюдать дома. Но массовые мероприятия отменяются.

Сейчас они проводиться не будут с этой пятницы. Будут распространяться онлайн через сайт Духовного управления все проповеди. Основной смысл в том, чтобы осознать святость этого дня и послушать слово Божие. Сегодня даже во всех мусульманских странах, даже в священной Мекке Кааба закрыта для коллективных богослужений. Все указания медиков должны соблюдаться, тем более когда есть прямое указание Главы республики и органов власти. Талгат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий России

Православных верующих тоже впереди ждут большие праздники – Вербное воскресенье, Страстная седмица, Пасха. Их переносить не будут. Но богослужения будут проходить по иному режиму.

Богослужение будет совершаться при закрытых дверях храма духовенством, клиром церквей. При этом митрополит Никон и святейший патриарх призывают всех верующих людей соблюдать режим самоизоляции, молиться дома. Евгений Шерышев, протоиерей, настоятель Сергиевского собора г. Уфы

В епархии пояснили, что если все же нужно обратиться напрямую к священнослужителю, это можно сделать по телефону, а также через сайт епархии.

Как отметили в Духовном управлении мусульман республики, регион одним из первых в стране ограничил коллективную молитву в мечетях. Прекращены занятия в медресе. ДУМ республики на своем сайте и в соцсетях будет проводить проповеди онлайн, отвечать на вопросы.

Есть факты, когда больной сбежал из больницы – это большой грех перед Аллахом. Также не считается богобоязненностью ломиться в мечети или проводить коллективную молитву, это, наоборот, греховная вещь, которой подвергают и себя и других опасности. Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

В то же время несколько сотен волонтеров Духовного управления мусульман Башкортостана помогают нуждающимся, доставляя продукты питания и товары первой необходимости. Работа религиозных организаций ведется в плотном взаимодействии с Госкомитетом по ЧС. Для этого заключено соответствующее соглашение.

По всей республике с использованием 1200 громкоговорителей, установленных в мечетях, призывается население соблюдать режим самоизоляции. Священнослужители, сестры милосердия и волонтеры Уфимской епархии Русской православной церкви проходили обучение действиям в чрезвычайных ситуациях в учебном центре государственного комитета. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям