В Уфе показали, как проходит дезинфекция поездов

Внеплановая дезинфекция проводится по эпидемиологическим показаниям, а также по заявке начальника поезда. Согласно инструкции сначала проходит дезинфекция вагонов без пассажиров, а уже затем делают влажную уборку клининговые компании.

Елена Ахметова, заведующая отделением санитарной охраны территории и санитарно-экспертным пунктом Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан