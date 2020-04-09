В Уфе показали, как проходит дезинфекция поездов

В Уфе показали, как проходит ежедневная дезинфекция поездов дальнего следования. А проводники рассказали о работе в режиме пандемии. Мы выяснили, какой комплекс мер принимает руководство РЖД в борьбе против коронавируса и опасны ли для людей средства, которыми проводят санитарную обработку.
В полной экипировке и без лишних слов проводят дезинфекцию поездов. Из вагона в вагон. Обрабатывают специальными антибактериальными средствами без хлора и запаха, которые рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для пассажиров. В среднем в сутки обеззараживают 6-7 пассажирских составов, а в месяц выходит около тысячи вагонов.
Несмотря на то, что за последние дни пассажиропоток существенно снизился, санитарная обработка дезинфицирующим раствором поездов и станций проводится в прежнем режиме – не менее 4-х раз. Рабочие обеззараживают всё, но особое внимание уделяют зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры.
У сотрудников ежедневно проверяется температура перед началом смены, в случае отклонений от нормы отправляют домой. Работников обеспечивают и средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки и антисептики. В вагонах для пассажиров размещены памятки по профилактике заболеваемости в неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
В случае если во время пути кому-либо из пассажиров станет плохо и появится температура, его переведут в отдельное купе, а сотрудники поезда вызовут врача и проведут немедленную обработку всех поверхностей.