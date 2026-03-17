Штурмовики из Башкирии показали, как проходят тренировки в зоне СВО

Быстрые и точные. Штурмовики Южного военного округа, в состав которого входят и добровольцы из Башкортостана, даже во время ротации уделяют время тренировкам. Под наблюдением опытных инструкторов военнослужащие совершенствуют навыки стрелкового боя в условиях городской застройки и лесной местности. За учениями следил наш военный корреспондент Азат Садреев.
Боевая машина пехоты, усиленная мангалом и антидроновыми тросами, врывается на позиции условного противника. Под мощным огневым прикрытием штурмовики десантируются в ближайшую лесопосадку, и занимают позиции. Каждый боец ведет стрелковый бой, прикрывая при этом своего товарища.
Учения на полигоне максимально приближены к реальным боевым действиям. Сейчас десант высадился с БМП. Штурмовая группа атакует условного противника. Действуя малыми группами, бойцы занимают опорник условного противника. Протяжённость окопов – более ста метров с поворотами, огневыми точками, заминированными участками. Важно не только быстро пройти их, но и обойтись без потерь. Пока один держит свой сектор, остальные продвигаются дальше.
За каждым шагом следят опытные инструкторы Южной группировки войск, имеющие большой боевой опыт. Даже несмотря на то, что это учения, мелочей нет. Всё как во время реального штурма.
Среди бойцов штурмового взвода – жители разных регионов страны. И в каждого своя причина участия в СВО.
Каждый штурм осуществляется в полной экипировке и броне с максимальным количеством боекомплекта. Чем больше патронов и гранат несет на себе солдат, тем больше шансов успешно выполнить поставленную задачу.
Участники спецоперации – герои нашего времени. Работая на передовой, они рискуют жизнями за свою страну и своих близких. В условиях жестоких сражений бойцы не только учатся искусству войны, но и становятся настоящими братьями, поддерживая друг друга в трудные минуты.