Штурмовики из Башкирии показали, как проходят тренировки в зоне СВО

Быстрые и точные. Штурмовики Южного военного округа, в состав которого входят и добровольцы из Башкортостана, даже во время ротации уделяют время тренировкам. Под наблюдением опытных инструкторов военнослужащие совершенствуют навыки стрелкового боя в условиях городской застройки и лесной местности. За учениями следил наш военный корреспондент Азат Садреев.

Боевая машина пехоты, усиленная мангалом и антидроновыми тросами, врывается на позиции условного противника. Под мощным огневым прикрытием штурмовики десантируются в ближайшую лесопосадку, и занимают позиции. Каждый боец ведет стрелковый бой, прикрывая при этом своего товарища.

Учения на полигоне максимально приближены к реальным боевым действиям. Сейчас десант высадился с БМП. Штурмовая группа атакует условного противника. Действуя малыми группами, бойцы занимают опорник условного противника. Протяжённость окопов – более ста метров с поворотами, огневыми точками, заминированными участками. Важно не только быстро пройти их, но и обойтись без потерь. Пока один держит свой сектор, остальные продвигаются дальше.

За каждым шагом следят опытные инструкторы Южной группировки войск, имеющие большой боевой опыт. Даже несмотря на то, что это учения, мелочей нет. Всё как во время реального штурма.

Это большой карман называется. Здесь может быть огневая точка. Это самое главное отработать. Туда закидывается граната. Потом стрельба. Важно снять пулеметчика. И вот эти углы важно. Потому что за ними может сидеть или лежать противник. Поэтому к углу надо подходить четко, аккуратно, пригнувшись к земле. Бруствер – это твоя защита. И, естественно, тебя меньше видно, ты можешь спокойно отработать «блинчик». позывной «Рисунок», инструктор, ветеран боевых действий

Среди бойцов штурмового взвода – жители разных регионов страны. И в каждого своя причина участия в СВО.

Я патриот России. Мой прадед, дед, отец служили. И я тоже пошел по этой колее. Военная династия. позывной «Хулиган», доброволец

Смотрел по телевизору. У меня племянника тут убили. Поэтому пошел. Ну, кому как удается. Мне несложно. Хорошо обучают, объясняют. Для штурмовика главное – выжить и спасти остальных. Прикрывать друг друга, спасти, вытащить. позывной «Стрела», доброволец

Каждый штурм осуществляется в полной экипировке и броне с максимальным количеством боекомплекта. Чем больше патронов и гранат несет на себе солдат, тем больше шансов успешно выполнить поставленную задачу.

Обучаемся бою в городе, бою в окопе, медицине. Развиваем выносливость, привыкаем к физическим нагрузкам. Ребята себя проявляют с хорошей стороны. Все подготовлены. Обучаемся, проходим все дисциплины. Победа будет за нами. позывной «Барс», заместитель командира взвода мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка