Число больных коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось до 40 человек

В Башкирии зафиксирован стремительный рост заболевания коронавирусной инфекцией. Так, по сообщению Роспотребнадзора, в республике уже 40 случаев заражения. За сутки рост составил 18 человек.
Случаи заражения зафиксированы в таких городах, как Уфа, Бирск, Белебей, Октябрьский, Дюртюли, Кумертау, Сибай и Белорецк. Также больные обнаружены в Альшеевском, Иглинском, Кармаскалинском и Зианчуринском районах. Отметим, что Минздрав Башкирии ожидает результаты еще 50 анализов из РКБ им. Куватова.
На 9 апреля под медицинским наблюдением находятся 3647 человек, из них с симптомами ОРВИ — 99 человек. Всего лабораторно обследовано в Башкирии 13 652 человек. За весь период выписано 6 человек.
Напомним, что 10 апреля в Башкирии введен комендантский час для пенсионеров и детей. Именно они находятся в зоне риска. Отдельно Радий Хабиров на прошедшем в Правительстве Башкирии совещании остановился на прогулках в парках с маленькими детьми. Глава республики назвал такое поведение безмозглым.
Тем временем под Уфой ударными темпами идет строительство новой инфекционной больницы. Полное открытие всех корпусов планируется уже через пару месяцев.