Сайт ПФР не выдержал нагрузки от наплыва желающих получить деньги

На сайте Пенсионного фонда России открылся приём заявок на выплаты по 5000 рублей. Из-за наплыва желающих получить деньги, сайт перестал работать. Стало известно, что срок подачи заявлений будет продолжаться до октября 2020 года.

На сайте ПФР был открыл приём заявлений на получение ежемесячной выплаты в 5000 рублей, о которой заявил президент России. Подать заявку можно через личный кабинет. Из-за введённых ограничений в связи с режимом самоизоляции, приём жителей в клиентских службах ограничен.

В соцсетях стали появляться жалобы жителей на то, что сайт перестал работать. Подать заявление удалось не всем. Пользователи предположили, что такая ситуация связана с огромным наплывом желающих получить деньги.

В ПФМ позже ответили, что на сайт действительно увеличилась нагрузка. Специалисты устраняют неполадки.