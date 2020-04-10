В Башкирии будут строже наказывать за недостоверную информацию о коронавирусе

Сегодня, 10 апреля, прошёл онлайн-брифинг по вопросам борьбы с коронавирусом. В Башкирии участились случаи недостоверной информации и фейков о коронавирусе. Распространение слухов может закончиться административным или уголовным наказанием.

Секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов рассказал о работе по данному направлению. За последние дни было установлено три человека, которые распространяли недостоверную информацию. Всех трёх привлекли к административной ответственность и наказали крупными штрафами.

Участники брифинга порекомендовали жителям Башкирии опираться только на официальную информацию от достоверных источников. Оперативные данные можно найти на сайтах министерств, личных страницах глав муниципалитетов, сайтах ВОЗ и стопкоронавирус.рф. Ранее пресс-служба МВД по РБ оповестила о распространителе фейков о коронавирусе, которого оштрафовали на 15 тысяч рублей.