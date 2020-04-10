Жителей Башкирии будут штрафовать за выезд на рыбалку

Любителей рыбалки предупреждают о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Башкирии, нарушителей ждет административное наказание. Уточняется, что ограничения касаются и грибников, и любителей погулять в лесу или отдохнуть на природе.
С сегодняшнего дня ужесточаются наказания за режим самоизоляции. Так, сотрудники правоохранительных органов больше не буду предупреждать нарушителей о режиме самоизоляции, а будут составлять протоколы. Минэкологии на данный момент составлено 38 протоколов в отношении граждан, нарушивших карантинные меры.
Три протокола уже рассмотрены, и суды признали граждан виновными. Из них по двум протоколам вынесено административное наказание в виде предупреждения, а по одному протоколу вынесен штраф в размере 1 тысячи рублей.
Следить за соблюдением режима будут инспекторы Минэкологии республики. Министерство природопользования и экологии РБ вошло в перечень органов исполнительной власти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Инспекторы ведомства совместно с правоохранительными органами в Уфе и Стерлитамаке проводили разъяснительную работу среди населения.