Жителей Башкирии будут штрафовать за выезд на рыбалку

Любителей рыбалки предупреждают о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Башкирии, нарушителей ждет административное наказание. Уточняется, что ограничения касаются и грибников, и любителей погулять в лесу или отдохнуть на природе.

С сегодняшнего дня ужесточаются наказания за режим самоизоляции. Так, сотрудники правоохранительных органов больше не буду предупреждать нарушителей о режиме самоизоляции, а будут составлять протоколы. Минэкологии на данный момент составлено 38 протоколов в отношении граждан, нарушивших карантинные меры.