В Уфе у ресторана быстрого питания не соблюдают правила самоизоляции

Уфимцы активно жалуются на несоблюдение положенной дистанции в 1,5 метра у ресторана быстрого питания по улице Ленина. Обеспокоенные граждане интересуются, что нужно делать в таких случаях. Также уфимцев интересует вопрос, кто несёт ответственность за несоблюдение дистанции у общепита.
На брифинге по борьбе с коронавирусом 10 апреля выступал секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов, который ответил на волнующие вопросы. Спикер подтвердил, что такая очередь в данных условиях при угрозе распространения вируса COVID-19 недопустима. Должна активно проводится профилактическая беседа с населением.
Сейчас в очередях нельзя подходить к друг другу ближе, чем на расстоянии в 1,5 метра. Также все граждане должны соблюдать режим полной самоизоляции, введённый 31 марта Главой Башкирии. Нарушители режима будут привлекаться к административной ответственности.
Фото: Интернет.