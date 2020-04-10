В Уфе у ресторана быстрого питания не соблюдают правила самоизоляции

К каждому столбу мы сотрудников полиции поставить не можем. Тут в первую очередь нужна профилактическая разъяснительная работа с гражданами. И она проводится. Если лица будут вести себя несознательно, не будут прислушиваться к тем рекомендациям, которые мы даем, придется их штрафовать.

Алексей Касьянов, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии