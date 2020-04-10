В Минздраве рассказали, как ставят диагноз «коронавирус»

Диагноз «коронавирусная инфекция» врачи могут ставить без лабораторного подтверждения. Инфекция стала развиваться так быстро, что есть характерная клиническая картина коронавируса. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения России.

Специалисты из Минздрава рассказали о том, что у коронавируса сформировались отличные внешние признаки. Можно сказать, врачи видят коронавирус невооружённым глазом. Инфекция стала так развиваться так быстротечно, что у неё есть уже характерная клиническая картина. Диагноз можно ставить уже без лабораторного подтверждения.