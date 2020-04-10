В Уфе прошли рейды по выявлению водителей, нарушающих режим самоизоляции

В Башкортостане районные суды рассмотрели 6 дел, связанных с нарушением режима самоизоляции. Жители республики привлечены к административной ответственности. Ещё на одного нарушителя в Уфе сегодня составлен протокол, после он будет направлен в суд.
В городе прошёл рейд. За первое нарушение выписывается предупреждение, а также назначается штраф от 1000 рублей. В случае если человек привлекается повторно, размер штрафа увеличивается.
За передвижение на личном автомобиле без указанной регистрации на сайте и получения соответствующего разрешения гражданин может быть привлечён к установленной законом ответственности. Выезжать на машине во время режима самоизоляции можно по одной из причин. Это может быть рождение ребёнка у родственников, доставка лекарств, продуктов или товаров первой необходимости родственникам, запись в медучреждение, а также обращение в салон связи, в финансовую организацию.
С сегодняшнего дня можно выезжать и на садовые участки. Перечень уважительных причин утверждён указом Главы Башкортостана. При этом нужно зарегистрироваться на портале «Дорога02». (doroga02.ru) Продолжительность поездки не может превышать 90 минут.