Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом в Башкирии: «Суетиться начнем – тогда все пропало»
Сегодня
Радий Хабиров проинспектировал ход строительства нового быстровозводимого
инфекционного центра. Глава региона рассказал о сроках реализации объекта и прокомментировал
ситуацию с коронавирусом в Республиканской клинической больнице. Также руководитель
республики поделился, как ему удается не терять самообладания и оставаться
хладнокровным в условиях эпидемии.
Мы уже начали
строить. Видите, это здание – общежитие нашего инфекционного центра. По планам общежитие
мы сдаём 14 апреля. Буквально через несколько дней весь комплекс будет закрыт. Здесь
уже работает техника, мы начинаем закладку фундамента нового инфекционного
центра. Он нам нужен.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Глава
республики прокомментировал и ситуацию с возникновением очага COVID-19 в
Республиканской клинической больнице. Радий Хабиров особо подчеркнул, что с
первого дня обещал жителям региона всегда говорить правду. По его мнению, важно
не делать скоропалительных выводов и дождаться результатов повторных анализов.
С учетом того, что мы в прошлое
воскресенье четко определили, что у нас появились инфицированные в РКБ, на
данный момент подтверждено два диагноза. За это время мы провели более тысячи
тестирований. Это и пациенты, и медперсонал. Подавляющее большинство с
отрицательными показателями. И что-то около 150-170 под вопросом. Как
показывает наш опыт, эта цифра потом еще уменьшается, поэтому я бы с этими
цифрами не спешил. Завтра и послезавтра будет часть анализов, мы потихонечку
будем говорить об этом. Волнует сейчас другое: нам нужно срочно завершить все те карантинные мероприятия, которые мы проводим в РКБ.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Глава
региона в этой непростой ситуации вновь поблагодарил врачей. Как отметил Радий
Хабиров, они терпеливо относятся к ситуации. При этом руководитель республики отметил, что регион сейчас находится только в начале этого нелегкого
пути.
Количество будет
однозначно увеличиваться – это даже не надо обсуждать. Мы в десятки раз
увеличили количество тестов, поэтому мы ждем, что инфицированных буде больше.
Это надо принять, это надо признать. Вопрос другой – как готова наша медицина?
Вот этим мы и занимаемся с утра до вечера сейчас.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Помимо
прочего, Радий Хабиров рассказал, как ему удается в таких непростых условиях
сохранять абсолютное хладнокровие и не терять способность рационально мыслить.
Я изначально себя
настраивал, что чудес в жизни не бывает. Поэтому нужно очень рационально смотреть
на многие вещи и не надо суетиться. Вот суетиться начнем – тогда все пропало.
Мы спокойно будем работать, мы примем этот удар. Мое переживание в другом.
Сейчас очень много появляется «вирусологов» – каждый второй. Появляется много
людей, которые начинают системно атаковать процессы, происходящие в республике.
Политическую борьбу никто не отменял. Главное, чтобы наша медицина была готова
встретить удар. Он будет очень сильным.