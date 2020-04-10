Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом в Башкирии: «Суетиться начнем – тогда все пропало»

С учетом того, что мы в прошлое воскресенье четко определили, что у нас появились инфицированные в РКБ, на данный момент подтверждено два диагноза. За это время мы провели более тысячи тестирований. Это и пациенты, и медперсонал. Подавляющее большинство с отрицательными показателями. И что-то около 150-170 под вопросом. Как показывает наш опыт, эта цифра потом еще уменьшается, поэтому я бы с этими цифрами не спешил. Завтра и послезавтра будет часть анализов, мы потихонечку будем говорить об этом. Волнует сейчас другое: нам нужно срочно завершить все те карантинные мероприятия, которые мы проводим в РКБ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан