В Башкирии количество больных коронавирусом выросло до 66 человек

В Башкирии снова увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса. Число больных выросло до 66 человек. За сутки подтвердилось 26 фактов заражения.

Среди выписанных пациентов в Башкирии по-прежнему 7 человек. К 10 апреля в регионе было проведено 15 116 исследований на коронавирус. Также напомним, что 10 апреля было объявлено о 170 человек из числа пациентов и медперсонала РКБ им. Куватова, которые находятся под подозрением.