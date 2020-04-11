В Башкирии количество больных коронавирусом выросло до 66 человек

В Башкирии снова увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса. Число больных выросло до 66 человек. За сутки подтвердилось 26 фактов заражения.
Среди выписанных пациентов в Башкирии по-прежнему 7 человек. К 10 апреля в регионе было проведено 15 116 исследований на коронавирус. Также напомним, что 10 апреля было объявлено о 170 человек из числа пациентов и медперсонала РКБ им. Куватова, которые находятся под подозрением.
В России количество подтвержденных фактов поднялось до 13 584. За сутки в стране выявили и подтвердили 1667 случаев инфицирования. К 11 апреля 1045 человек выздоровели, 106 – умерли.
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