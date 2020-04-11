Минздрав РБ объявил о смерти пациента от пневмонии, вызванной коронавирусом

На брифинге Минздрава Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин объявил о смерти одного из пациентов с коронавирусом. Напомним, к 11 апреля в республике количество подтвержденных фактов Covid-19 выросло до 66. Семь человек выписаны.
В регионе на сегодня отмечено три смерти. Но в первом и втором случаях пациенты умерли не от коронавируса, инфекцию обнаружили уже после смерти. Но сегодня появился еще один погибший.
С подозрением на коронавирус в стационарах республики находится 231 человек, из них 11 – несовершеннолетние. На амбулаторном лечении остаются пять человек. У них нет симптомов коронавируса, но само наличие болезни подтверждено тестами.