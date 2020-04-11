Минздрав опроверг слухи об увольнении главврача РКБ им. Куватова

На ежедневном брифинге Минздрава Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин опроверг слухи об увольнении главного врача РКБ им. Куватова. По словам министра, Эльза Сыртланова продолжает работу на своей должности. Однако некоторые изменения в больнице все же произошли.

Как сказал Максим Забелин, решение о переходе того или иного врача в учреждения было обговорено заранее и планировалось в ходе командно-штабных учениях. Так, для организационно-методической работы на время карантина было принято решение о переводе в качестве заместителя главврача Евгения Кустова. Он является главным врачом Белорецкой центральной региональной больницы.

Евгений Владимирович – опытный специалист. Он имеет опыт работы в горячих точках, в области военной медицины. Поэтому его опыт, действительно, там сейчас необходим для принятия правильных организационных мероприятий и отладки всех медицинских процессов. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин

Слух об увольнении Эльзы Сыртлановой распространился 11 апреля среди некоторых республиканских СМИ. А именно, речь шла о том, что главврач якобы написала заявление об уходе. Напомним также, что РКБ им. Куватова была закрыта на карантин 6 апреля.