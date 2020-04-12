С подозрением на коронавирус находятся 236 жителей Башкирии

В Башкирии с подозрением на новую коронавирсную инфекцию в больницах находятся 236 человек. Об этом на брифинге Минздрава сообщил глава ведомства Максим Забелин. По его словам, пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Всего в Башкирии количество заболевших Covid-19 за сутки выросло до 84. По данным Максима Забелина, выздоровевших и умерших нет. Анна Казак, главврач Центра эпидемиологии и гигиены, добавила, что более 18 тысяч человек прошли обследование на коронавирус.