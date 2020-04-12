#Мыдлявасбезвыходных: как работают аграрии Башкирии в период самоизоляции

На неделе башкирские аграрии присоединились к всероссийской акции, запущенной в соцсетях. Те, кто трудится в полях на посевной, производят молоко, мясо и другие продукты питания, выкладывают снимки за рабочим процессом, подписывая хэштегом #мыдлявасбезвыходных. Отдыхать, пусть и во время разгула коронавируса действительно не время – во многих районах уже стартовала посевная кампания.

Они выкладывают вести с полей назло всем прочим новостям о коронавирусе. Флешмоб работников сельского хозяйства – своеобразный ответ пандемии. Аграрии работают для нас без выходных. Стоит ли объяснять, почему?

Производство не позволяет отдыхать. Коровы дойные, каждый день доить надо, кормить. Уход нужен за коровами, не получаются у нас выходные.

Халил Сальманов, ветеринарный фельдшер

К всероссийской акции каждый день присоединяются те, кто, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, заботится о хороших надоях или о будущем урожае.

Каждая минута дорога, пока погода позволяет. Хлеб всем нужен. Сеем горох, уже почти 80 га засеял. Дальше ячмень пойдет, пшеница. 

Венер Ахияртдинов, механизатор

Венер Ахияртдинов работает комбайнером больше 30 лет. Но впервые за всю историю засеивает пашню в медицинской маске и резиновых перчатках. Отныне в хозяйстве трудятся только так. Даже в открытом поле предосторожности не лишнее.

Главное, чтобы люди здоровы были и эта болезнь не зашла сюда, в деревню. Ну а кто посеет? Осенью что будет? Где будет молоко, мясо? Поэтому мы с удовольствием работаем. Народ работает, вовремя зарплату получает, проблем нет.

Альберт Давлетбаев, генеральный директор ООО «Племзавод им. Ленина»

К слову, в Дюртюлинском районе в этом году планируют увеличить посевные площади подсолнечника в три раза. Запасы по другим культурам – удвоить. Чтобы даже в чрезвычайных ситуациях проблем с продовольствием не было ни на складах, ни на магазинных полках.

Запланировано в этом году засеять яровыми культурами более 33 тысяч  га, из них ранних яровых на площади более 25 тысяч га. Состояние озимых на площади 11 тысяч га удовлетворительное, ведем подкормку.

Салават Ислакаев, начальник отдела сельского хозяйства администрации Дюртюлинского района

Весенний день год кормит – фраза, которая известна каждому аграрию. Из-за тёплой погоды в этом году к полевым работам приступили на две недели раньше агротехнических сроков. Техники, топлива и семян достаточно. Трудности могут возникнуть с импортными запчастями. Функцию поставщиков деталей должны взять на себя местные машиностроительные предприятия. Кроме того, в Башкортостане действуют 40 организаций по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Поэтому мы будем не оригинальными запчастями ремонтировать наши предприятия. Я считаю, что это уникальная возможность для наших предприятий, аграриев и для сельхозмашиностроителей вывести на серийное производство. Потребность не только нашего региона, но и других регионов, т.к.  высокотехнологичная техника присутствует у всех – около 50%.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

На поля вышли во всех 54 районах республики. Озимых культур уже посеяно больше на треть по сравнению с прошлым годом. Почти вдвое вырастут площади с гречихой. Тех, кто остаётся дома, аграрии уверяют: продуктов даже в случае кризиса хватит на всех. И, похоже, сейчас работники сельского хозяйства боятся даже не бушующего вируса. Самое главное для них, как и во все времена, чтобы погода не подвела.