Мыдлявасбезвыходных: как работают аграрии Башкирии в период самоизоляции

На поля вышли во всех 54 районах республики. Озимых культур уже посеяно больше на треть по сравнению с прошлым годом. Почти вдвое вырастут площади с гречихой. Тех, кто остаётся дома, аграрии уверяют: продуктов даже в случае кризиса хватит на всех. И, похоже, сейчас работники сельского хозяйства боятся даже не бушующего вируса. Самое главное для них, как и во все времена, чтобы погода не подвела.