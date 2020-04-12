Мыдлявасбезвыходных: как работают аграрии Башкирии в период самоизоляции

На неделе башкирские аграрии присоединились к всероссийской акции, запущенной в соцсетях. Те, кто трудится в полях на посевной, производят молоко, мясо и другие продукты питания, выкладывают снимки за рабочим процессом, подписывая хэштегом #мыдлявасбезвыходных. Отдыхать, пусть и во время разгула коронавируса действительно не время – во многих районах уже стартовала посевная кампания.
Они выкладывают вести с полей назло всем прочим новостям о коронавирусе. Флешмоб работников сельского хозяйства – своеобразный ответ пандемии. Аграрии работают для нас без выходных. Стоит ли объяснять, почему?
К всероссийской акции каждый день присоединяются те, кто, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, заботится о хороших надоях или о будущем урожае.
Венер Ахияртдинов работает комбайнером больше 30 лет. Но впервые за всю историю засеивает пашню в медицинской маске и резиновых перчатках. Отныне в хозяйстве трудятся только так. Даже в открытом поле предосторожности не лишнее.
К слову, в Дюртюлинском районе в этом году планируют увеличить посевные площади подсолнечника в три раза. Запасы по другим культурам – удвоить. Чтобы даже в чрезвычайных ситуациях проблем с продовольствием не было ни на складах, ни на магазинных полках.
Весенний день год кормит – фраза, которая известна каждому аграрию. Из-за тёплой погоды в этом году к полевым работам приступили на две недели раньше агротехнических сроков. Техники, топлива и семян достаточно. Трудности могут возникнуть с импортными запчастями. Функцию поставщиков деталей должны взять на себя местные машиностроительные предприятия. Кроме того, в Башкортостане действуют 40 организаций по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники.
На поля вышли во всех 54 районах республики. Озимых культур уже посеяно больше на треть по сравнению с прошлым годом. Почти вдвое вырастут площади с гречихой. Тех, кто остаётся дома, аграрии уверяют: продуктов даже в случае кризиса хватит на всех. И, похоже, сейчас работники сельского хозяйства боятся даже не бушующего вируса. Самое главное для них, как и во все времена, чтобы погода не подвела.